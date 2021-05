Värske Itaalia meister laguneb: rahalistes raskustes Milano Inter lõi kärpekäärid sisse

Itaalias oli eelmisel üheksal hooajal triumfeerinud Torino Juventus, kuid nüüd lõpetas Inter nende valitsusaja. Nagu selgus, siis seda on tehtud üle võimete elades. Kolmapäeval kirjutas La Gazzetta dello Sport, et meeskonda ootavad ees suured muudatused.

Kuna sellisest kärpimisest ei piisa, siis tuleb mängijaid ka rahaks teha. Võlgade katteks tuleb mängijaid müüa vähemalt 100 miljoni euro eest. See tähendab, et ilmselt on võistkonnast lahkumas Romelu Lukaku ja/või Lautaro Martinez.

Selline olukord on Conte jaoks aga vastuvõetamatu ning nii teatas ta Interi juhtkonnale, et soovib ametist lahkuda. Tunnustatud jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano kirjutas Twitteris, et praeguseks on Conte ja Inter kokkuleppe saavutanud. Conte pidi järgmisel hooajal teenima 13 miljonit eurot ning nüüd lepiti kokku 7 miljoni euro suuruses lahkumiskompensatsioonis.