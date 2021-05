Tänakule ja Märtinile kuuluv rallitiim peab kuni Sardiinia etapini Portugalis karantiinis olema

Rahvusvaheline autoliit kinnitas, et üks meeskonna liikmetest andis positiivse koroonaproovi, vahendas Rallit.fi. Portugali ametivõimud otsustasid ühtlasi, et kõik meeskonnaliikmed peavad 4. juunini karantiini jääma.

RedGrey peamiseks tegevusalaks on erinevate ralliautode ettevalmistus, hooldus ja rent nii Eestis kui ka mujal maailmas. Alates 2020. aastast on meeskond teinud koostööd Hyundai Motorsportiga. Tänakule ja Märtinile kuuluv tiim vastutab Lõuna-Korea autotootja noorte rallisõitjate programmi käitamise eest, valmistades ette ja tagades täisteeninduse Hyundai NG R5 ralliautodel sõitvatele talentidele.

Eesolev Sardiinia ralli jääb aga vahele teisele Hyundai noorele, Oliver Solbergile, kelle isa Petter andis Portugali ralli järel positiivse koroonaproovi. Kas just Petter Solbergi positiivne proov on see, mis RedGrey tiimi karantiini jättis, pole avalikkusele teada.