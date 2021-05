Hyundai rallimehed said koroonareeglite rikkumiste eest karmi karistuse: see on suur šokk

Veiby teatas sel neljapäeval, et ei saa reedel Portugali rallil startida, sest on andnud positiivse koroonaproovi. Nii tema kui Andersson - kes andis negatiivse testi - pidid jääma hotelli isolatsiooni. FIA sõnul rikkusid mõlemad mehed aga koroonareegleid.

Ralliässa sõnul oli tal olemas luba Hispaaniasse sõitmiseks. "Positiivse testi eel andsin viie päeva jooksul kolm testi, mis olid negatiivsed. Ma pole kunagi varjanud fakti, et veetsin Targa Florio rallil ja selle järel aega inimesega, kes hiljem andis positiivse koroonaproovi. Kui oma testi tulemuse teada sain, jäin koheselt hotelli isolatsiooni," selgitas Veiby. "Hotellis sain korraldajatelt kõne, ja mulle öeldi, et võin ka kodus karantiinis olla, kui autoga sinna sõidan. Nii ma sõitsingi Hispaaniasse koju üksi autos, et kontakte vältida. Saan ainult vabandada olukorra eest ning mul on väga kahju meeskonna ees. Siiralt loodan, et ma viirust edasi ei levitanud."