FOTOD | Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna: Egon Kaur näitas, mis põhjustas tema karmi avarii

„Tundub, et parempoolse esimese ratta velg läks pooleks. Kui rehv puruneb, on auto juhitav, kuid meil läks masin vasakkurvis lihtsalt otse. Rooli pööramisele ei reageerinud," selgitas koos kaardilugeja Silver Simmiga kihutav Kaur.

Esmaspäeval postitas Kaur oma tiimi Facebooki lehele pildid purunenud veljest. "Panime postituse alla ka mõned pildid veljest, mis näeb välja nagu see oleks end seestpoolt välja söönud. Eks täpselt ei olegi aru saada, et mis juhtus, aga pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna."

"Nagu olete juba lugenud, siis 2021. a. WRC3 on endiselt meie jaoks eesmärk ning tänu Markku Rautiole saame võimaluse startida Sardiinias. Esialgne kokkulepe on selline, et itaalias stardime sama autoga, millega Lappi just WRC2 klassis Portugalis võitis," kirjutas Kaur.