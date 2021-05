Portugali rallil karmi avarii teinud Egon Kaur sai Sardiinia etapi osas suurepärase uudise

Portugali rallil toimunud avarii tagajärjel sai Kauri Volkswagen Polo turvapuur sedavõrd kahjustada, et selle autoga startimine on Sardiinias välistatud. „Kuna hooaja eesmärk on WRC3 tiitliheitluses kaasa rääkida, siis leidis peasponsor Rautio peale põhjalikku kaalumist meile võimaluse Sardiinias startida. Meie kasutada on sama auto ja meeskond, millega Esapekka Lappi võttis Arcticu ja Portugali MM-rallil WRC2 klassivõidu,“ sõnas Egon Kaur. Kahe ralli tegevuste vahele jääb üks vaba nädal, mida plaanivad nad maksimaalselt Sardiinia ettevalmistusteks kasutada.