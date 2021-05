Taaramäe jahib Girol kõrget kohta: tunne on hea, tõusudel tulevad mehed selg ees vastu

„Eks ma lootsin, et nii läheb, sest Romandia velotuuril olin üsna hea ja aprillikuised trennid Giroks valmistudes kulgesid suurepäraselt,” sõnas Taaramäe puhkepäeva hilisel pärastlõunal Delfile.

„Teadsin, et ma pole kehv, aga kui hea... Praegu võin öelda, et enesetunne läheb aina paremaks. Teistega võrreldes, tundub, olen vastupidavam. Ju tuleb see vanusega. Kiireid sutsakaid teha ei suuda, kuid mägedes kannatab sõita küll. Tõusudel tulevad mehed selg ees vastu. Vaatasin, kuidas ka Vincenzo Nibali (itaallane, kes on võitnud kõik kolm suurtuuri – J.M.) meeter meetri haaval maha jääb.”

Sel, mis olnud, pole paraku vähimatki seost sellega, mis tuleb, tunnistas Taaramäe kogenud mehena. „Ei julge midagi ennustada ega lubada, sest kõrgmägesid pole meil veel olnud, kõigest keskmäed. Teisalt pole ma kaugeltki tühi, energiat on palju – keha on tehtud töö ära seedinud.”

Taaramäe suuri plaane ei tee, pigem võtab päeva korraga ja vaatab, milline seis Girol tekib. Küll aga tal on realistlikud mõtted, mis edasi võiks juhtuda. „Eest ära mind praeguses seisus ei lasta ja viimastel tõusudel Bernalile ja teistele superässadele ma ära ei pane,” kriipsutas Taaramäe esialgu maha võimaluse võita Girol etapp.

„Samas ei saa ka jalga sirgeks lasta ja kaotust koguda. Esiteks on meeskonnale ka koht 20 parema seas oluline ja teiseks, miks mitte üritada murda end lõpuks kümne hulka. Jõuga ma seda ei suuda, aga ehk siis kavalusega... Tunne on küll selline, et pooltest enda ees olevatest meestest võiksin jagu saada ka siis, kui igal etapil liidritega võrreldes pisut aega kaotan.”

Kohta suurtuuri esikümnes – parimal juhul on ta olnud 2011. aasta Tour de France’il 11. pügalal – peab Taaramäe ihaldusväärseks saavutuseks: „Saaksin CV-sse juurde linnukese, mida oleks pärast tippspordiga lõpetamist hea vaadata.”

Jutuajamise lõpetuseks sõnab Taaramäe, et ta on lootusrikas, kuid valmis ka selleks, et kõik ei lähe soovitud moel. Siis tuleb seada uued sihid. „Kui mõnel etapil läheb raskeks ja kaotan kümme minutit või enam, saan võimaluse etapivõitu jahtida,” hindas Taaramäe olukorda kainelt.