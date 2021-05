Eesti Tantsuspordi Liit kutsub vastasleeri koostööle: spordiala tulevikku ohustav vastasseis tuleks lõpetada

"Me korraldame võistlusi, millest Tantsuspordi Ühendust toetavate treenerite kasvandikud loobuvad, ent hiljem, kui paneme kokku koondist ja terve aasta võistluspausi pidanud sportlastel puuduvad tulemused sinna pääsemiseks, süüdistatakse meid kellelegi eeliste loomises. "On äärmiselt rumal takistada oma võimete tipul olevate tantsijate osalemist võistluskalendris ja kui nad seetõttu oma taseme kaotavad, solvuda rangelt põhikirjast ja reeglitest kinni pidava alaliidu juhtkonna peale," kinnitab Jürgenson.

"Me töötame tantsukogukonnaga ühiste eesmärkide nimel, millest esmatähtis on säilitada Eesti tantsuspordi rahvusvaheline maine. Eesti tantsuspordi diskrediteerimine rahvusvahelisel tasandil kärbib kõigi tantsijate võimalusi ning sadade tantsuharrastajate tulevikule mõeldes tuleks loobuda isiklike kitsaste huvide esikohale seadmisest, leides võimalikud koostöökohad, nagu on soovitanud ka Eesti Olümpiakomitee, mille liikmeskonda Eesti Tantsuspordi Liit kuulub ning mis samuti ei näe meie tegevuses probleeme," kutsub Jürgenson lähtuma spordiala huvidest.

1991. aastal asutatud Eesti Tantsuspordi Liit on võistlustantsuga tegelevate klubide ühendus, mille eesmärgiks on tantsuspordi arendamine Eesti Vabariigis. Liitu kuulub 45 klubi ja tantsukooli, millest 13 on kandidaadi staatuses, lisaks Eesti Tantsuspordi Liidu Elukutseliste Alaliit ja Eesti Tänavatantsijate Liit. Liidu korraldada on tiheda võistluskalendriga Eesti karikavõistlused vabaklassis ning Eesti Meistrivõistlused nii standard- ja ladinaameerika tantsudes, 10-tantsus kui ka breigis. Tegemist on olümpia alaliiduga, kuna Pariisi 2024. aasta olümpial on breik esmakordselt kavas võistlusalana.