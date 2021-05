Eesti Tantsuspordi Liit: rahvusvahelise alaliidu süüdistused on täiesti alusetud

Kappet leidis, et väljaheitmise soov on just Schäferi initsiatiiv. Teisipäeval saatis Eesti alaliitu esindav advokaat Yvan Henzer WDSF-i juhatusele kirja, kus vastatakse Schäferi raportis esitatud süüdistustele.

Eesti alaliidu vastulause: „On väga üllatav, kui väljenduda tagasihoidlikult, et hr. Schäfer julgeb välja tuua, et ETSL-i juhitakse n-ö pseudoklubide kaudu. 2020. aasta novembris lükkas WDSF-i distsiplinaarkomisjon need süüdistused ümber ja kuulutas ETSL-ilt täisliikmelisuse ära võtmise kehtetuks. On väga pettumust valmistav, et WDSF-i õigusküsimustega tegelev asepresident eirab täielikult distsiplinaarkomisjoni otsust. Pseudoklubide olemasolu, millele Eesti alaliit vaidleb vastu ja mis on täiesti vale, ei saa olla pädev põhjus, et õigustada ETSL-i väljaviskamist maailma tantsuperest.“