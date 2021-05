Zinedine Zidane lükkas kuulujutud ümber: kuidas saaksin seda praegu meeskonnale öelda?

Mitmed väljaanded kirjutasid nädalavahetusel kindlas kõneviisis, et Zidane on otsustanud hooaja järel klubist lahkuda ning on sellest ka juba meeskonnale teada andnud. Goal.com ja mitmed Hispaania kanalid väitsid, et Zidane tegi võistkonnale otsuse teatavaks enne 9. mail toimunud kohtumist Sevillaga.