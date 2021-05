KUULA | Podcast "Matšpall" | Aita Põldma: kõige uhkem tunne oli, kui Roland Garrosi väravas jalutasid Maret ja Jaak korraga vastu. See oli minu moment

Südamlikus ja emotsionaalses intervjuus rääkisime mõistagi eelkõige treeneritöö muredest ja rõõmudest ning põhimõtetest, noorte talentide avastamisest ja juhendamisest, pikemalt Maretist, Margitist ja Jaagust, aga ka Evald Kree Spordimaailma asutamisest 98. aastal, tenniseperekonna igapäevaelust, ning Kree väärtuste edasi kandmisest temanimelises tenniseklubis.

"Kõige uhkem tunne oli mul siis, kui ma läksin Prantsuse lahtistele ja esimesed, keda ma nägin, olid Maret ja Jaak. Tulid korraga vastu. See oli minu moment. Jõudsime tütrega just võistlustele ja nagu me peaväravast sisse saime, siis 10 meetri pärast tulid nad kahekesi koos vastu. See on treenerile jube õnnis tunne. Keegi treener on kunagi öelnud, et kui keegi su õpilastest jõuab Grand Slamile, siis... Mul oli seda topelt!" rääkis Põldma, kes 2012. aastal pälvis Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia ning 2019. aastal, oma 70. juubeliaastal Euroopa Tennise Liidu elutöö autasu.





Ani ja Rüütli treenerina mäletab Põldma eredalt ka kuuekordse suure slämmi veerandfinalisti Kaia Kanepi esiletõusu. Kaia treenis Tallinnast eemal, Tiit Kivistiku käe all Haapsalus, mistõttu kohtus pealinna tenniserahvas tulevase tennisetähega vaid võistlustel.

"Üks Margiti Herne tänava väljakute võistlus on mul eredasti silmade ees. Esimeses setis Margit ründab ja lööb tagajoonelt teravalt ja võidab selle seti üsna kergelt. Kaia pluss oli see, et ta muutis alati taktikat. Ta hakkas tõmbama vindiga ja ülesse ja ettepoole ja tahapoole. Margit oli trotsi täis - et mida ta lükkab ja neist sinna sinna üles lööb, mismoodi ta seda teeb. Laguneski mentaalselt ära. Kolmandat setti võis mängida Kaia ükskõik kuidas, ta oli neist üle. Ühel Nõmme võistlusel oli Maretiga analoogne värk."