Renee Teppan Aasiasse rekordpalka teenima ei pääsenud, valituks osutus aga teine endine Selveri mängumees

Valituks pääsemine oleks Teppanist teinud kõrgeima palgaga eestlasest võrkpalluri. Liiga tõstis välismängijate hooajapalga varasema 300 000 USA dollari pealt 400 000-ni (mängija saab kätte 340 000), see on muidugi kasvatanud ka huviliste arvu.

Seejuures on Williams tuttav mees ka Eesti võrkpallifännidele. Austraallane mängis aastatel 2014-2017 Tallinna Selveris. Viimati Prantsusmaa klubis Cannes'is mänginud Williams on tänase päevani Eestiga lähedalt seotud. Ta on abielus eestlanna Dorisega, kellega neil on kaks last.