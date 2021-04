Aasias rekordpalka püüdev Teppan: teatud tükid kehast ja peast on puudu, mida tagasi ei saa kunagi

Raha pole maailmas mõistagi kõige tähtsam, aga spordis on see tahes-tahtmata üheks mõõdupuuks. Ja võrkpallis makstakse väga head palka just Lõuna-Koreas. Kusjuures rahasummad on kõigil draftist valitud leegionäridel samad ja palganumber täiesti avalik.