Võrkpalli Meistrite liiga sai emotsionaalse ja värskendava lõpu – Itaalia ja Venemaa suurklubide valitsusaeg on läbi

Meistrite liigat on domineerinud Venemaa ja Itaalia klubid. Viimati võitis mõne teise riigi võistkond 2007. aastal, kui triumfeeris sakslaste VfB Friedrichshafen. Sest saati on venelased võidutsenud kaheksa ja itaallased neli korda. Viimase 40 aasta jooksul on klubivõrkpalli ihaldatuima tiitli võitnud lisaks mainitud riikidele ka prantslased, Pariisi Volley (2001) ja VB Tours (2005). Poola klubi võitis viimati aga aastal 1978, kui Płomień Milowice tuli tšempioniks.

„Toome maailmajao karika Poola esimest korda alates 1978. aastast, see on tõeliselt pikk aeg,” sõnas Sliwka. „Imeline! Olen šokis, raske on midagi lisada. Meil oli tõuse ja langusi, kuid andsime endast parima. Kaotasime Poola liiga finaalis, mis oli meile raske, kuid siia tulles teadsime, et kõik sõltub ühest mängust ja andsime endast 100 protsenti.”