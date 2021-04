Karikasajust skandaalse pepulaksamise, tülide ja tühjade pihkudeni. Kes mattis võrkpalli valitseja?

Venemaa superklubi Kaasani Zeniidi domineerimine oli vahepeal nii võimas, et röövis võrkpallist põnevuse. Zeniidi omaaegne vägevus meenub ja avaldub kõige kontrastsemalt nüüd, hooajal, mis oli venelaste mõõdupuu järgi tohutu läbikukkumine. Esimest korda viimase 14 aasta jooksul jäädi Venemaa meistrivõistlustel sootuks medalita: saadi viies koht. Laupäeval peetakse alates hooajast 2013/2014 esimene Meistrite liiga finaal, kus Kaasan ei osale.

See on õnnetu lõpp treener Vladimir Alekno kuulsusrikkale ajajärgule: alates 2007. aastast võideti kokku 33 karikat, sealhulgas triumfeeriti kuus korda Meistrite liigas ja kümme korda Venemaa superliigas. Mis on juhtunud? Miks vajus kuningas ühtäkki sohu?

Kuidas seletavad võrkpallivalitseja allakäiku Alar Rikberg, Renee Teppan, Robert Täht, Martti Juhkami ja Rivo Vesik? Miks keeras Gazprom rahakraani koomale ja milliseid valesid otsuseid klubi juhid tegid? Kuidas selgitab oma seiklusi - seksuaalse ahistamise eest pokri sattumist ja klubi võistlusreisil hüppesse minemist - 14 kuud meediat boikoteerinud prantslasest nurgaründaja Earvin N'Gapeth? Miks Alekno taandub spordist? Ja kes võidab laupäeval Meistrite liiga?