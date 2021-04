Pochettino valusatest eksimutest: seda on raske aktsepteerida

PSG peatreener Mauricio Pochettino nõustus, et mängus oli kaks väga erinevat poolaega. "Mängisime avapoolajal väga hästi, aga raske on Manchester City sugust tiimi elimineerida. Väärisime eduseisu, aga nad olid meist paremad ja domineerisid teist poolaega," tõdes argentiinlane.

"Kaks väravat olid õnnetused, aga nad lõid meist rohkem võimalusi. Need väravad valmistasid suurt pettumust," sõnas Pochettino. "Seda on raske aktsepteerida. Lisaks juhtus see poolfinaalis. See on väga valus."