Kui hübriidtehnoloogiat ei tule, siis M-Sport järgmisel aastal WRC sarjas ei sõida

Probleemid hübriidsüsteemi loova Compact Dynamics firma tehases on tekitanud WRC tiimides pahameelt ning tõstatanud küsimuse, kas oodatud muutus tuleval hooajal ikka tuleb.

Millener teatas DirtFish.com-i vahendusel, et nemad hübriidajastu edasilükkamist ei poolda, sest M-Sport ja Ford on kõik panused hetkel just hübriidajamiga autole pannud.

"Loen lugusid sellest, kuidas inimesed ütlevad, et me peaks selle aasta võrra edasi lükkama, aga me ei tee seda mingil juhul, sest esiteks me pole sel juhul enam seal ning teiseks, parimaid tulemusi saad sa just siis, kui kõigil on pinge peal, ehitamaks hea auto," ütles Millener.

Küsimusele, mis tähendab "me pole siis seal", vastas Millener: "Ford osaleb järgmisel aastal ainult siis, kui see on hübriid."

Milleneri sõnul on Ford Performance'i toetus ja koostöö nendega M-Spordi jätkamiseks WRC sarjas elulise tähtsusega. "Oleme näinud, et ilma Fordita, nende abi ja teadmisteta oleme me tõsistes raskustes," lisas ta.

"Nad on akutehnoloogias spetsialistid ning nende kogemused akutehnoloogias on meile väga kasulikud. Seega on meie partnerlus nendega vitaalse tähtsusega, sel aastal rohkemgi kui kunagi varem."

Ford Puma (usutavasti vahetatakse Fiesta just Puma vastu - toim) 2022. aasta auto arendus pole Milleneri sõnul hübriidmootorite probleemi tõttu täielikult peatatud, sest niikaua kuni Compact Dynamics oma varustuses uuendusi teeb, saab M-Sport töötada auto teiste osade kallal.

DirtFish kirjutas 16. aprillil, et Compact Dynamics palus võistkondadel hübriidajamid tarnijale tagasi saata.

"Nii palju kui aru saame, oli ühe akuga märkimisväärne probleem. Võistkondadele saadeti e-mail, kus nõuti hübriidajami osade kasutamise peatamist. Öeldi, et mootorid ja akud tuleb võimalikult kiiresti Compact Dynamicsisse tagasi saata," ütles anonüümseks jääda soovinud allikas.

