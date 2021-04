KUULA JA VAATA | "Kuues käik": Horvaatia ralli eelvaade. Mida näitas testikatse? Kes on favoriidid?

WRC sari on kahekuuliselt pausilt tagasi ning tagasi on ka "Kuues käik" podcast, mida soovitame vaadata videopildis, kuid mida võib ka kuulata endale sobivast podcasti rakendusest.

"Kui keegi tahab ennustada, kes selle ralli võidab, siis kirjutage viie põhisõitja nimed paberile (Ott Tänak, Thierry Neuville, Sebastien Ogier, Kalle Rovanperä, Elfyn Evans), segage ära nagu kaardipakk ja võtke sealt suvaline nimi välja ja see võidabki!" pakub Martinson, kes usub, et võidu võti peitub sel nädalavahetusel ilmselt täkkesse pandud rehvivalikus.

Milline rehvivalik on aga just see õige? Jälle täiesti võimatu ennustada, sest asfalti iseloom varieerub ühe katse jooksul lugematu arv kordi. Vingerpussi võib mängida ka ilm, kuigi valdavalt peaksid taevaluugid jääma suletuks.