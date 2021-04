Hinge vaakuv Superliiga sai veel ühe hoobi. Projekti eestvedaja peab hakkama oma sõnu sööma

Interi esindajad andsid Itaalia tähtsaimale uudisteagentuurile ANSA teada, et neid Superliiga projekt enam ei huvita. Itaalia meedia andmetel kavatseb Superliigast loobuda ka AC Milan .

Tänastes Itaalia ajalehtedes ilmusid Torino Juventuse presidendi Andrea Agnelli intervjuud, kus Superliiga üks arhitektidest kinnitas, et projekti saadab sajaprotsendiline edu. Usutlused olid tehtud enne Inglismaa klubide lahkumist, sest ööl vastu kolmapäeva saatis Superliiga välja avalduse, mis oli selgelt tagasihoidlikum.

"Hoolimata sellest, et Inglismaa klubid teatasid loobumisest – nad tegid selle otsuse nende pihta tulnud surve tõttu – oleme veendunud, et meie ettepanek vastab Euroopa reeglitele. Sellegipoolest mõistame, et peame arvesse võtma erinevate osapoolte arvamust meie projekti suhtes. Sellel põhjusel hakkame kaaluma kõige sobivamaid samme, mida nende küsimuste lahendamiseks teha," teatas Superliiga.