Kurikuulus Superliiga ongi lõhki minemas: kõik Inglismaa klubid jätsid projektiga hüvasti

Inglismaa "suur kuuik", kes Superliiga projektiga esmalt liitus ja sealt paari päeva pärast põgenes, on Manchester City, Londoni Chelsea, Manchester United , Liverpool, Tottenham Hotspur ja Londoni Arsenal .

"Otsus sündis pärast seda, kui me kuulasime põhjalikult oma fännide, Ühendkuningriigi valitsuse ja teiste võtmetähtsusega osapoolte reaktsiooni," teatas Manchester United.

Londoni Arsenal lisas avalduses, et klubi tegi Superliiga projektiga liitudes "suure vea".

Euroopa jalgpalliliidu UEFA president Aleksander Ceferin oli uudiste üle õnnelik. "Nad on nüüd meiega tagasi. Neil kuuel klubil on palju pakkuda mitte ainult meie võistlussarjade, vaid kogu Euroopa jalgpalli jaoks. Nüüd on kõige tähtsam edasi minna ja taastada koostöö," ütles ta UEFA avalduses.