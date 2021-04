Mati Alaver kasutas Andrus Veerpalu dopingukullerina

"Olin Ramsaus, kui Mati Alaver palus mul Lõuna-Austriast kiirtee teenindusjaamast ühe paki ära tuua," alustas Veerpalu selgitust. "Ta ütles, et see on ravim Aleksei Poltoraninile, kes oli sel ajal haige, et tugevdada tema immuunsüsteemi. Teenindava töötajana polnud see minu jaoks midagi erilist, sest olen harjunud täitma tiimi heaks logistilisi ülesandeid, näiteks tooma tehasest suuski, kuulama maad suusaradade, treeningkeskuste ja hotellide kohta või tooma kirju ja pakke. Seepärast ma ei mõelnud sellele missioonile eriti."