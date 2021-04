Kultuurkapital otsustab, kas Veerpalu olümpiavõitja toetusest ilma jätta

Veerpalule on Kultuurkapitali poolt kahe olümpiakulla ja ühe hõbemedali eest määratud 5400-eurone iga-aastane toetus. Kolme aasta pärast hakkab Veerpalu riigilt saama ka olümpiavõitja eripensioni, mis hetkel 1441 eurot kuus ning võib vastavalt Eesti keskmisele palgale veelgi tõusta.

Kultuurkapital teatas reede pärastlõunal oma kodulehel, et tänavust toetust pole Veerpalule välja makstud. "Kultuurkapitali nõukogu soovib teemat arutada 28. aprilli korralisel koosolekul," seisis teates.

"Kultuurkapitali nõukogu tegi 31. märtsi koosolekul otsuse olümpiavõitjate toetamise osas ja nende hulgas on ka Andrus Veerpalu. Otsuse tegemisel lähtus nõukogu sellest, et Andrus Veerpalu on Salt Lake City 2002 ja Torino 2006 olümpiavõitja. Neid tiitleid ei saa ei Eesti Olümpiakomitee ega Kultuurkapital ära võtta. Kuna toetuse eraldamise aluseks on olümpiavõitja tiitel, siis Andrus Veerpalu on praeguste tingimuste alusel olnud õigustatud olümpiavõitja toetust saama," selgitati kodulehel olukorda.

Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks ütles Delfile, et kultuurkapitali nõukogul on võimalik Veerpalult 5400-eurone toetus ära võtta, aga teema pole must-valge.

"Nõukogul on võimalus toetus ära võtta ainult siis, kui muuta rahastamise korda. Juriidiliselt on see keeruline, sest tekib küsimus, mida täpsemalt muuta. Mida pidada eetiliselt väärikaks käitumiseks ja mida mitte? Ja millise Pandora laeka see siis avab? See on meie jaoks esimene taoline juhus. Aga jah, kultuurkapitalil on võimalus Veerpalu toetusest ilma jätta," lausus Saks.

"Tegemist on emotsionaalse teemaga ja tekkinud on eri leerid. On inimesi, kes ütlevad, et Veerpalu on olümpiavõitja ja talt pole võimalik medaleid ära võtta ning on ka neid, kelle ühiskondlik õiglustunne on kõvasti riivatud. Nõukogu võttis endale aega, et omakeskis selgusele jõuda ja 28. aprillil juba mõtetega välja tulla," lisas ta.