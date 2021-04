Võru hõbedanaiskonna juhendaja Raivo Jeenas: võrkpall on minu kiiks

Võistkonna libero Evely Heliste lisab, et treenerid täiendavad teineteist. „Alar on rahulikum ja tõmbab vahapeal ka Raivo keevalisust maha,“ ütleb kolme lapse ema Heliste.

Hõbedasel treeneritandemil Jeenasel ja Kaljuveel on omavahelised rollid paigas. „Kohati on meil küll erinevad vaated võrkpallile, ent pole kunagi olnud konflikte,“ ütleb Jeenas.

Temaga on raske mitte nõustuda. Vanade rebaste, peatreener Raivo Jeenase ja tema abi, Missos sündinud „pooleldi setu“ Alar Kaljuvee käe all ebastandardset, teistmoodi ja ootamatuid vanakooli riukaid täis „kelmivõrkpalli“ mänginud Võru naiskond pani sellel teekonnal kihama Eesti spordiavalikkuse ning tõi ala käekäigu vastu huvi tundma uusi inimesi.

Ja ometi on Heliste võitnud karjääri jooksul kümmekond Eesti meistrivõistluste medalit. Midagi erilist selles tänavuses hõbedas ikkagi oli.

„Otsustas üksteisest arusaamine ja toetamine,“ arvab kogenud juhendaja Jeenas. „Minu õpilased on ühtemoodi mõtteviisiga, nad on minuga juba aastaid pidanud hakkama saama,“ muheleb teenekas treener.

Peaaegu pool sajandit naiskonda

Raivo Jeenas tuli Võrru legendaarse maestro Jaan Gutmanni kõrvale tütarlaste treeneriks 1974. aastal. Sealt algas järjekindel ja süsteemne töö kodulinnas õrnema soo võrkpalli arendamisel. On täiesti erakordne, et Võru naiskond on sellestsamast 1974. aastast alates osalenud järjepidevalt Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel.

Jeenas on võrukate ette laotanud terve värvikireva võrkpallivaiba – andnud tütarlastele esimese võrkpalliõpetuse ning mänginud hiljem nendega vabariigi täiskasvanute meistri- või esiliigas.

Taltechi naiskonna treener, samuti võrukas Marko Mett ütleb, et see on Jeenase stiil – visata noored mängijad vette täiskasvanute võrkpallimaailmas ning lasta neil sealt ise terve nahaga välja ujuda. Muide, Meti abitreeneriks oli TalTechis tänavu Missost pärit Robert Oppar – nii et Võrumaa võrkpallisaadikud domineerisid ka võitjate treeneripingil.

Medaleid on Võru naiskond sellel uskumatul teekonnal võitnud kolm – lisaks tänavusele ka 2013. aastal saavutati hõbe ning aasta hilisem pronks.

Ometi tõuseb tänavune hõbedane autasu kõigest ülapoolele, justkui kroonides Jeenase rutiinitrotsiva ning läbi halli kivi kulgenud oma asja ajamise.

See oli Võru naiste võrkpalli tõeline triumfi.

Jeenas: „Võrkpall on olnud minu kiiks“

„Asja elushoidmine on tõepoolest olnud müstiline,“ tunnistab Jeenas otsekui kõrvaltvaatajana. „Selliseid lolle, nagu mina, rohkem pole, kes korraga nii täiskasvanute kui lastega tegeleks.“

Marko Mett lisab: „Naiskond on olnud Raivo elutöö – jõuda nii väikeste ressurssidega nii kõrgele. Tal on olnud lausa eesli kannatus.“