Andrus Veerpalust sai Mati Alaveri järel teine sporditegelane, kellelt Eesti president on teenetemärgi ära võtnud

Veerpalul tuleb tagastada talle 2002. aastal antud Eesti Punase Risti I klassi ja 2006. aastal antud Valgetähe I klassi teenetemärk. Teenetemärkide seaduse § 13 järgi võib Vabariigi President otsustada teenetemärgi ära võtta, kui inimese hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.