Tiitlikaitsjana eurosarjast välja langenud Hansi Flick vihjas pikas monoloogis oma järgmisele magusale tööpostile

Peaaegu alati, kui mõni Euroopa jalgpallihiid eurosarjas põrub, vaadatakse esimese asjana alati peatreeneri otsa ning algavad sahinad: kas ta jääb, kas ta lahkub, mis temast nüüd saab?

Eelmisel hooajal UEFA parimaks treeneriks ning jalgpallistatistikute (IFFHS) ning veel mitme organisatsiooni poolt maailma parimaks juhendajaks nimetatud Flicki tulevik näib olevat aga kindlustatud. Juba pikemat aega on 56-aastast endist Bayerni poolkaitsjat seostatud Saksamaa koondise peatreeneritooliga, mis pärast suvist EM-finaalturniiri Joachim Löwist tõenäoliselt vabaks jääb.

Saksamaa jalgpalliliidule (DFB) on Flick vägagi tuttav aastatest 2006-2014, kui ta töötas Löwi kõrval abitreenerina. Tehniliselt oli ta 2008. aasta EM-i veerandfinaalis Portugali vastu isegi "Die Mannschafti" peatreener, sest Löw oli sellele eelnenud alagrupimängus koos oma Austria kolleegiga neljanda kohtunikuga tõrelemise eest treenerialast minema saadetud.

Pariisi Parc des Princesi staadioni koridorides pidas Flick peale eilset 1:0 võidumängu (PSG pääses koondtulemusega 3:3 poolfinaali) Deutsche Welle teatel neljaminutilise monoloogi, mille käigus ta end Saksamaa koondisest sugugi ei distantseerinud.

"Mulle loeb vaid meeskonna areng, mis on minu jaoks tohutult tähtis. Mõtlen sellele alati, sest edu on pidev protsess. Kuue võidetud tiitliga oleme me maha pannud uskumatu märgi. Olgu koos DFB-ga (Saksamaa jalgpalliliiduga) või Bayerniga, pinge on alati suur," rääkis Flick.

"Kas ma olen DFB-s või klubis, pole mu perekonna jaoks tähtis. Mis iganes otsuse ma teen, nad toetavad mind alati. On hea tunda, et nad on mu taga. Ma armastan seda tööd ega kujuta ette, et võiksin teha midagi muud peale treenimise."

1990. aasta Ballon d'Ori võitja Lothar Mätthaus ütles peale mängu Sky Germany eetris: "See oli Hansi Flicki viimane Meistrite liiga mäng Bayerni peatreenerina. Ta on DFB jaoks Joachim Löwi esimene mantlipärija. Ta võtab selle koha suvel vastu."