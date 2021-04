Hasan Salihamidžic (vasakul) ja Hansi Flick mullu tähistamas Meistrite liiga võitmist. Praegu suhted enam nii head ei ole. Foto: Frank Hoermann/ SVEN SIMON, SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool/Scanpix

Müncheni Bayernit teatakse maailmas ühe parema jalgpalliklubina. Praeguse seisuga on nad nii valitsevad Saksamaa, Euroopa kui ka maailmameistrid. Kui neil lähevad asjad aga lappesse, siis teatakse neid hoopis FC Hollywoodina. Kui uskuda Saksamaa jalgpalliga kursis olevaid inimesi, siis taas on kätte jõudnud just FC Hollywoodi periood.