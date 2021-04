DELFI VIDEO SAKSAMAALT | Heiki Nabi juuksekarvatestist: antidoping räägib üht, aga faktid on teised

"Meie soov oli seda teha siin, sest seda peetakse maailma üheks paremaks juuksetestilaboriks. Pidime siia nagunii B-proovi avamisele tulema. CAS-i juhtumite puhul on näha olnud, et kui juuksekarvatest pole võetud WADA poolt tunnustatud laborist, ei pruugita seda tõendiks pidada," rääkis Nabi Delfi videointervjuus.

"Antidoping räägib seda (et nende luba pole juuksekarvatestiks vaja), aga kaitsja Paul Keres teab, et on juhuseid, näiteks Sara Errani puhul, kus test võeti, sealt midagi ei leitud, aga kuna testi ei tehtud õiges laboris, siis seda ei võetud tõendina arvesse. Faktid räägivad," lisas Nabi.