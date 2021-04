Segadus juuksekarvatestiga: antidoping lükkas Nabi ja Kerese väited ümber

Seega ei vasta tõele H. Nabi esindaja P. Kerese poolt 06.04.21 pressikonverentsil esitatud väited, et juuksekarva analüüsi puhul on tegu hard science’iga. Sellise väljendi all peetakse silmas teaduse seda osa, kus faktid ja teooriad on tõsikindlalt ja täpselt mõõdetud, testitud ja tõendatud – juuksekarva analüüs dopingu testimisel nendele tingimustele ei vasta. Ilma põhjalike kliiniliste katseteta ei ole meetodil letrosooli kui dopingu osas sisuliselt mitte mingit usaldusväärsust. Meetodi valideerimiseks ja usaldusväärsuse tõendamiseks on vaja teha väga põhjaliku metoodika ja piisavalt suure hulga katsealustega uuring. Siiani pole seda tehtud.

S. Errani otsusel põhinev H. Nabi esindaja P. Kerese väide, et CAS tunnustab juuksekarva analüüsi kui teaduslikku meetodit, on vale ja põhjendamata. H. Nabi poolt viidatud S. Errani otsuses on CAS märkinud,4 et asjas tehtud juuste analüüs ja muud analüüsid ei ole usaldusväärseteks tõenditeks. Küsimus ei olnud üldse selles, et analüüs ei olnud tehtud WADA laboris, vaid selles, et see analüüs ei vastanud WADA dopingutestimise protokollile ja muudele tingimustele.