FOTOD | Veiderdamine jätkub! Nõmme Kalju võttis kolmandat mängu järjest oma klubi kasvandiku juba esimesel minutil puhkama

Mullu septembris tegi Nõmme Kalju maailmakuulsaks Premium liiga ajaloo kiireim vahetus. Kümnete miljonite inimesteni üle maailma jõudis klipp sellest, kuidas 16-aastane Lauri Suup pidi ukrainlasele Vladislav Homutovile väljakul ruumi tegema juba 14. sekundil. Video avaldasid näiteks brittide The Guardian, hispaanlaste Marca, uudisteagentuur Reuters, Reddit, telejaam Channel News Asia jt.

Taoline veiderdamine on tingitud 2012. aastal esimest korda Eesti meistrivõistluste juhendis tutvustatud ja 2015. aastal esimest korda rakendunud KTM-i ehk "klubis treenitud mängija" reeglist, mille praegune versioon sätestab, et mängu peab alustama kaks ja lõpetama vähemalt üks KTM. Kalju on oma tänavust meeskonda komplekteerides panustanud aga välismängijatele.