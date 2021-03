Vana piirang lendab prügikasti: Euroopa rikkad jalgpalliklubid saavad vabadust juurde

Financial Fair Play võeti kasutusele umbes kümme aastat tagasi toonaste UEFA juhtide Michel Platini ja Gianni Infantino poolt. Itaalia ajalehe Gazzetta dello Sporti teatel on paljude hinnangul see reegel enda aja ära elanud ning nüüd tahetakse klubidele anda juurde rohkem paindlikkust. Eriti soovitakse klubidele anda vabamaid käsi üleminekuturul.

Kuigi UEFA tahab muudatusi sisse viia, siis esmalt tuleb üksmeel saavutada ka klubidega. Praegu elatakse jalgpallimaailmas reegli järgi, et kulutada tohid just nii palju nagu sa teenida suudad. Nüüd tahetakse paika panna süsteemi, et kulutada tuleks mõistlikkuse piires ja raiskamist tuleks vältida. Reaalsues tähendab see, et klubidele soovitakse kehtestada palgapiirangud. Ühesõnaga soovitakse kehtestada sarnast nö luksusmaksu, mis on tuttav Põhja-Ameerika profiliigadest.