Kas Šveitsi süsteem keerab jalgpalli Meistrite liiga pea peale?

Praegune jalgpalli Meistrite liiga süsteem kehtib hooaja 2023/24 lõpuni. Juba praegu käivad läbirääkimised, kuidas 2024. aasta sügisest edasi minna. Suurklubid on viimasel ajal taaskord pidanud arutelusid Euroopa Superliiga loomise idee üle. Kui väidetavalt on Hispaania hiiud rahaliselt nii täbaras seisus, et nad üritavad tõsimeeli Superliigale hinge sisse puhuda, siis paljude ekspertide hinnangul proovitakse selle ideega survestada hoopis Euroopa Jalgpalli Liitu UEFA-t, et nad reformiks Meistrite liigat just tippudele soodsas suunas. Praegu kipubki kõik niimoodi minema. Seejuures tahetakse moodustada üks suur alagrupp (36 meeskonda) ja mängud hakkaksid toimuma malest tuttava Šveitsi süsteemi alusel. Klubide heakskiit sellele on juba olemas.