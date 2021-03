Jalgpalliliit alustas endise palluri väidetava seksuaalse ärakasutamise osas uurimist

Ühtlasi kutsub EJL pressiteate vahendusel üles kõiki, kellel on antud teema või analoogsete olukordade kohta informatsiooni, jagama seda EJLiga e-posti aadressil fp@jalgpall.ee. Ühendust võtnud inimeste anonüümsus ja informatsiooni konfidentsiaalsus on garanteeritud. EJL teeb koostööd sotsiaalkindlustusametiga, et vajadusel anda ühendust võtnud inimestele täiendavat professionaalset abi ja nõu.