Skandaal: Barcelona kontorid läbi otsinud politsei vahistas mitu inimest, vahi alla võeti ka skandaalne ekspresident

ESPN-i teatel otsis kohalik politsei läbi Barcelona klubi kontorid ning leidis asitõendid seoses "Barcagate'i" nime all kurikuulsaks saanud sotsiaalmeedia skandaaliga. Seejärel toimusid vahistamised. Kohalik politsei kinnitas ESPN-ile, et "inimesi on vahistatud, kuid me ei saa nimesid avaldada."