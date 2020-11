Vihatud presidendist saadi lahti. Mis saab edasi?

"Olen täna siin, et teavitada teid enda ja kogu juhatuse tagasiastumisest," teatas pikalt avaliku surve all olnud Bartomeu 27. oktoobri õhtul, kõigest päev enne Barcelona Meistrite Liiga mängu Torino Juventusega. Kuigi uudis Bartomeu tagasi astumisest rõõmustas paljusid Barcelona toetajaid, püsib klubi tuleviku osas palju küsimärke. Kes on uued kandidaadid ning kellest neist võib saada järgmine president? Kuidas klubi majanduskriisist välja tuua? Mis saab Lionel Messist?