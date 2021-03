Palju õnne! Suusaorienteeruja Daisy Kudre krooniti Käärikul maailmameistriks

Pisarateni liigutatud Kudre kommenteeris võistluste otseülekandes: "Tunne on väga hea! Sõit ja rada olid väga rasked. Kohe kui kaarti nägin, siis teadsin, et siin rajal ei tule sõita mitte ainult väga kiiresti, vaid ka väga täpselt, pead tegema õigeid valikud. Kiirus oli väga suur ja ma polnud alati oma valikutes kindel. Arvan, et see oli minu poolt ideaalne võistlus. Ma ei surunud küll väga kõvasti, aga hoidsin asju kontrolli all. Olen lihtsalt nii õnnelik, sest see on tõesti unistuste täitumine. Näen ju lähedalt, kui palju korraldajad on pingutanud, et maailmameistrivõistlused Eestis erilised oleksid. Muidugi ma unistasin kuldmedalist, aga et see juba esimeses sõidus tuleb..."