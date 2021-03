Jalgpalliliit väljastas 28 klubile litsentsi ja määras ühe rahatrahvi

Distsiplinaarkomisjon määras 1500 euro suuruse rahatrahvi ja neli miinuspunkti katseajaga, mis tähendab, et miinuspunkte ei rakendata, kui klubi viib kokku lepitud tegevused ellu 2021. aastal.

"Legionil on olemas korralik sportlik püramiid ja konkurentsivõimeline esindusmeeskond, kuid administratiivne pool peab olema korras. Premium liiga on atraktiivne sportlik keskkond, kuhu jalgpalliliit ja klubid investeerivad palju aega ja vahendeid. Klubide konkurents peab toimuma võrdsetel alustel. Määratud karistus läheb kokku meie senise praktikaga ja on suunatud olukorra lahendamisele," seisab distsiplinaarkomisjoni avalduses.