Kaia Kanepi: poleks oodanud, et nii hästi mängu alustan

Teises ringis ootab Kanepit neljapäeval suur kohtumine turniiri tiitlikaitsja Sofia Keniniga (WTA 4.), keda ta 2018. aastal Roomas kvalifikatsiooni esimeses ringis kolmes setis võitis. "Mäletan, et see oli raske mäng liiva peal. Siis ta oli veel noor ja tulevane täht. Mõtlesin veel, et nii hästi mängib oma vanuse kohta. Nüüd on kõvaväljaku peal, teised tingimused, teine aasta. Ei oska öelda, kuidas kulgeb. Kindlasti tunneb ta end nendel väljakutel hästi. Aga praegu ma pole veel selle mängu peale mõelnud."