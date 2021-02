Sofia Kenin: loodan, et minu mängust Kanepi võitmiseks piisab

Hetkel, mil Kenin oma pisut närvilise avaringi matši kohaliku tennisisti Maddison Inglisi (WTA 133.) vastu 7:5, 6:4 võitis, oli Kanepi Anastasija Sevastova vastu avasetis 5:3 juhtimas.

Kui USA esireketi ja maailma neljanda naismängija pressikonverents algas, oli juba selge, et teises ringis näeb vastasseisu, mida varem on peetud vaid korra, 2018. aasta Rooma turniiri kvalifikatsiooni avaringis, kus Kanepi võidunumbrid Kenini üle olid 2:6, 6:2, 6:2.

Delfil õnnestus virtuaalsel pressikonverentsil Keninilt järgmise vastase kohta küsida.

"Aitäh, et meelde tuletasite, et ma [talle Roomas] kaotasin. Ma mäletan seda. Peale enda mängu väljakult maha tulles vaatasin, et ta on võitmas ja tahtsin võibolla natuke nutta (inglise keeles maybe broke down a little bit - G.L.), sest ilmselgelt ma mäletasin seda kaotust. Üritan hästi ette valmistada ja teha kõik selleks, et võita. Ta on ilmselgelt kõva mängija ning mängib suurelt. Eks näis, kuidas minema hakkab," vastas Kenin.

Hiljem Kanepi tugevustest rääkides lausus Kenin, et tal pole eestlanna tugevate löökide vastu midagi. "Võimsus mulle meeldib. Üritan lihtsalt oma mängu mängida ja tempoga toime tulla. Eelmisel korral, kui me mängisime, sain ma kenasti hakkama. Ta tegi ilmselgelt mõningaid asju, mida ma ei hakka ütlema. Loodan tõesti, et minu mängust piisab, et võita," ütles ta.

Mida Kenin "mõningate asjade all" silmas pidas, jäi selgusetuks.

Kanepi - Kenini mäng peetakse ilmselt neljapäeval. Täna pidas Kenin oma matši Melbourne Parki peaväljakul Rod Laver Arenal ning arvata võib, et ka duell Kanepiga saab toimuma kui mitte sellel, siis vähemalt suuruselt teisel või kolmandal areenil.