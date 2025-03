2 päeva murdmaasuusatamise MK-etapini | 10 sportlast, keda jälgida Tallinna lauluväljakul

Trondheimi MMi sprindi hõbedamees Federico Pellegrino on kahel korral (2016 ja 2021) võitnud MK-sarja üldarvestuse, tänavu on ta sprindiarvestuses kuuendal kohal. 34-aastane Pellegrino on kinnitanud, et lõpetab karjääri pärast koduseid Milano Cortina olümpiamänge (2026), et lastega rohkem aega veeta. Suvel sünnib tema ja Itaalia murdmaasuusataja Greta Laurenti perre teine laps.

Lauri Vuorinen on põhjanaabrite selle talve üks kõvemaid suusastaare, sest tõi Soomele Trondheimi MMi sprindisõitudes kaks medalit. Vuorinen oli seejuures MK-sarjas individuaalselt poodiumile jõudnud vaid kahel korral: 2024 märtsis oli ta Faluni klassikasprindis teine ja novembris Rukal klassikasprindis kolmas. Soomlasel on lisaks kiirusele ka head silma, sest ta jõudis enne edukat hooaega ka Pariisi suveolümpiamängudele. Nimelt oli 30-aastane Vuorinen Pariisis Soome olümpiakoondise fotograaf.

Kahekordse olümpiavõitja Petter Northugi noorem vend Even jõudis 2023. aasta Tallinna MK-etapil poodiumile, kui oli Johannes Høsflot Klæbo ja Lucas Chavanat järel kolmas. Äsja lõppenud Trondheimi MMil leppis ta 10. kohaga. 29-aastasel Northugil on käpp sees ka meelelahutusmaailmas, kui ta osales 2023. aastal kodumaa telesaates „Forræder“ („Reetur“), kus kuulsused pidid lahendama erinevaid ülesandeid. Northugil saates kõige paremini ei läinud, sest 22 osaleja seas leppis ta 15. kohaga.

Klæbo kõrval on Norra sprindiäss number kaks Erik Valnes, paarissprindi olümpiavõitja ja maailmameister. Eesti publik võib tal silma peal hoida juba seetõttu, et tema tugeva lõpuspurdi tõttu kutsuvad tiimikaaslased teda „Valnes Expressiks“. Valnesel on Tallinnas, keda püüda – MK-sarja sprindiarvestuses jääb ta Klæbost maha 43 punktiga.

Kes siis veel, kui mitte Trondheimi MMi värske suusakuningas? Trondheimis ajaloolised kuus kuldmedalit võitnud Johannes Høsflot Klæbol on Eestiga väga tugev seos. Lisaks sellele, et tema vanaisa elab Eestis, saavutas norralane 2017. aastal Otepääl oma esimese võidu MK-sarjas. Kaks aastat tagasi peetud Tallinna MK-etapil jättis 28-aastane Klæbo samuti võidu „koju“, sest: „Tundsin end kui kodus! Sellised linnasprindid on väga väljakutsuvad. Eriti, kui pealtvaatajad on raja ääres nii lähedal!“

Jonna Sundling (Rootsi)

Trondheimi MM-l neli medalit võitnud rootslanna Jonna Sundling (30) tuleb Tallinna kindlasti võidumõtetega, sest Norras oli ta mõlemal sprindidistantsil alistamatu. Tõsi, viimaselt MK-etapilt Holmenkollenis puudus Sundling külmetuse tõttu, kuid praeguse seisuga on Eestisse siiski reisimas.

Sundlingil on ka väga hea süda. 2024. aastal osales ta Rootsi televisiooni projektis, kui tema telefonikõne tegi ühe Rootsi inimese miljonäriks. „Pidin võitjat pikalt veenma, et tegemist on reaalse võiduga, mitte tüngakõnega,“ muigas Sundling. Õnneks oli võitja murdmaasuusahunt ning kasutas võiduraha, et osaleda Marcialonga suusamaratonil.

Jasmi Joensuu (Soome)

Soome parim naissuusataja juhib sprindiarvestuses MK-sarja ülekaalukalt – edu Jonna Sundlingi ees on 148 punkti. Trondheimi MM oli aga tema jaoks õnnetu - vabatehnikasprindis jäi ta finaalist välja, sprinditeate finaalis tegi ta aga ennastsalgava pingutuse tuues Soome üle finišijoone neljandana, kuid kaotades seejärel teadvuse. „Jätsin sõna otseses mõttes rajale endast kõik,“ ütles 28-aastane Joensuu päev hiljem. Jasmil on Eestiga samuti väga tugev seos, sest tema isiklik treener Vantaa suusaklubis on Kalmer Tramm.

Jessie Diggins (USA)

MK-sarja üldvõidu juba kindlustanud Jessie Digginsi (33) hooaja lõpp on möödunud üle kivide ja kändude. Detsembris vaevas teda Tour de Ski ajal kannakõõluse põletik, MMil jäi ta oma parimatest päevadest kaugele ning viimasel MK-etapil Holmenkollenis piirdus ta kuuenda kohaga. Siiski võib ta Tallinnas võistelda vabamalt, sest üldarvestuse esikoht on tal juba taskus. Loodame, et Diggins, kes võitis eelmise Tallinna MK-etapi, saab Eestist lahkuda positiivsete emotsioonidega. „Teie linna oli lõbus avastada ning õhtusel sprindil valitses elektriline atmosfäär,“ meenutas ta kaks aastat tagasi.

Nadine Faehndrich (Šveits)

Trondheimi MMi kahekordsel pronksmedalistil on Tallinnast meeldivad mälestused, sest kaks aastat tagasi jõudis ta poodiumile. 29-aastasel Šveitsi suusatajal kaukas 14 MK-etapi poodiumit, neist viis võitu. „Tallinnas on väga lahe atmosfäär. Sellist MK-etappi ikka annab korraldada, kus võistled keset linna ja tuhanded inimesed on raja ääres kaasa elamas. See on ainuõige viis murdmaasuusatamist rahvale lähemale tuua,“ rääkis ta kaks aastat tagasi.

Coletta Rydzek (Saksamaa)

Eesti spordisõbrale Rydzeki nimi väga suurt tutvustamist ei vaja, sest Coletta vend Johannes on kahevõistluse kahekordne olümpiavõitja ning Kristjan Ilvese kange konkurent. 27-aastane Coletta on ühe korra MK-sarjas poodiumile jõudnud kui oli mullu Lahti vabatehnikasprindis teine. Kuidas läheb tal Tallinnas?

Tallinna MK-etapi naiste kvalifikatsioon algab 19. märtsil kell 16.30, meeste kvalifikatsioon kell 16.50. Finaalid toimuvad kell 19.00, millele järgneb autasustamine. Piletid on müügil Piletitaskus ning lisainfo võistluste kohta leiab veebilehelt www.tallinn-nordic.ee .

