Suusaliit avaldas Eesti koondise koosseisu Tallinna MK-etapiks

„Tallinna lauluväljaku rada on unikaalne, ei meenugi ühtegi sarnast, kus kogu võistlus otsast lõpuni nii hästi jälgitav oleks. Näha oma silmaga, kuidas suusakuningas Johannes Høsflot Klæbo neid tõuse seal päriselt võtab, on erakordne. Vähe on neid kohti, kus saad pealtvaatajana maailmatasemele nii lähedal olla. Teleülekanne seda sulle ei paku,“ ütles suusataja veendunult.

Mariel Merlii Pullese ootused nii sündmusele kui kodupubliku ees võistlemisele on kõrged. „Ma arvan, et see üles-alla kiirete laskumistega rada on mul tavaliselt hästi välja tulnud. Suur ettevalmistus on suvel tehtud ja nüüd saab seda suusaõhtut nautida,“ ütles ta ja lisas: „Olen ise nii mudilaskooris kui lastekooris kaare all laulnud, eks näeb, kas 19. märtsil on sama rahvamass kohal ja elab nii omadele kui maailma tippudele südamest kaasa.“