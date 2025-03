Skandaal ei lõppe: Norra suusaliidu suusahüppekomitee juht astus pettuse tõttu ametist tagasi

Norra suusahüppajad Marius Lindvik ja Johann Andre Forfang sattusid Trondheimi MM-i suure mäe võistluse järel kombeskandaali, kui tuli ilmsiks, et nende hüppekombinesoonidega oli manipuleeritud. Selle tagajärjel kaotas Lindvik hõbemedali, Forfang jäi aga ilma viiendast kohast. Mõlemale suusahüppajale on määranud nüüdseks FIS ka ajutise võistluskeelu.

Lahvatanud petuskandaali tõttu tuleb Norra meediast uudiseid paremalt ja vasakult. Praeguseks on lisaks Lindvikule ja Forfangile määratud võistluskeelule tagandatud vähemalt ajutiselt ametist Norra suusahüppekoondise peatreener Magnus Brevig, abitreener Thomas Lobben ja õmbleja Adrian Livelteni.

Neljapäeva hommikul saabus järjekordne pauk. Nimelt teatas Norra suusaliidus suusahüpete eest vastutav Stine Korsen intervjuus VG-le, et on skandaali tõttu sunnitud lahkuma alakomitee juhi kohalt. Ühes sellega lahkub Korsen ka suusaliidu juhatusest.

„Ma armastan seda spordiala. Minu pere armastab sporti. Aga nüüd pole sellel kohal olemine enam võimalik. Ma ei saa seda, mis on tehtud, korda teha,“ sõnas ta. „Olen alati võtnud rasketes olukordades vastutuse. Aga nüüd, esimest korda tunnen, et mulle aitab. Võtan vastutuse ja lahkun.“

Siinkohal tasub mainida, et Norra suusaliidus suusahüppekomitee juhiks olemine on vabatahtlik ja tasustamata ametikoht.

Mis puudutab Aalbut, siis tema jätkamist toetab Korsen samuti: „Jan-Erikul on täielik komisjoni usaldus. Usume, et ta polnud millestki teadlik. Loodan, et ta tuleb selle olukorraga toime.“