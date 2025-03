Kas Norra suusahüppekoondis saab kombinesoonidega manipuleerimise eest pika võistluskeelu? Nurmsalu: „See on sigadus. Nii räige petmine!“

Trondheimi MM-il lahvatanud Norra suusahüppajate kombinesooni-skandaalil võivad olla suuremad tagajärjed kuni selleni, ent norralased kõrvaldatakse võistlustelt pikemaks ajaks. Igatahes on võtmed Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) käes, et kas sulgeda Norra mägikotkastele uks või mitte, sest varustusega teadlik manipuleerimine on samaväärne dopingutarvitamisega. Ehk siis ühtki keelatud ainetega vahele jäänud sportlast ei karistata tulemuse tühistamisega ühel võistlusel ja patsutusega õlale – ürita järgmine kord tähelepanelikum olla. Miks peaks teadlikult ja tahtlikult reegleid rikkunud suusahüppajad kergemalt pääsema, kui dopingupetturid?