Optibet liiga põhihooaeg on lõpusirgel. Kas veerandfinaali jõuab kolm Eesti klubi? Kas Kalev/Cramo ja Tartu leiavad lisajõudu?

Korvpalli Optibet Eesti-Läti liigas on klubidel pidada veel kolm kuni viis kohtumist, aga ühegi meeskonna lõppkoht klaar pole. Millised on klubide hooaja lõpu mängugraafikud, kellel on reaalne kohta parandada ja millised on Eesti satside lähinädalate võtmeküsimused?