DELFI VIDEO | Peep Pahv ülisuurest kaotusest: kui read olid hõredamad, siis mängisime isegi paremini

„Mehed hakkavad tagasi tulema, aga nagu näha, siis kui read olid hõredamad, mängisime tegelikult paremini. Aga muidugi tagasi on tuldud nii, et pole saanud trenni väga teha,“ rääkis Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv pärast mängu.

„Mingid muutused muidugi meeskonnas veel tulevad ja olen kindel, et meil on piisavalt aega, et ennast Eesti meistrivõistluste play-off’iks vormi viia,“ viitas Pahv sellele, et tagamängija Tautvydas Kupstas on meeskonnast lahkumas.