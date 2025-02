VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Doncici vahetustehing on tõestus, et NBA on eelkõige äri, Tartu tõi uue välismaalase, Sõber saab Pärnust kallistusi

Pole vist varem juhtunud, et saate esimene pikem arutelu keskendub korvpalliliigale NBA. Seekord erandkorras nii läheb, kuna maailma kõige kõvemas liigas toimus ootamatu superstaaride vahetustehing Luka Doncic vs Anthony Davis ja pudinaid sinna juurde. 25-aastasest Doncicist sai 40-aastase LeBron Jamesi tiimikaaslane. Los Angeles Lakersi motiiv on arusaadav, karjääri loojangul oleva tähtmängija asemele toodi uus, aga mis võiks olla Dallas Mavericksi motiiv? Üks põnev tähelepanek NBA-st veel. Doncici ja Davise vahetustehing kütab kirgi, aga läinud nädalal sai selgeks, kes on liiga kõige targem mängija. Kahtlusteta on selleks meheks Joel Embiid. Ka pingil istudes on võimalik megasummasid teenida.

Eesti-Läti liigas said lõppeval nädalal väärt võidu kirja Keila KK, Rapla Utilitas ja Pärnu Sadam. Eks mõistagi, iga võit on väärtus omaette, aga mõned on kohe eriti hinnalised. See, et Keila korvpallikool suutis üle mängida Liepaja on ikkagi üllatus. Kõva sõna. Ükskõik, kas Liepaja mängis teist või kolmandat päeva järjest. Jah, neil oli jalgades lisaaja mäng Raplaga, aga see ei võta Keilalt midagi vähemaks. Eriliselt võimsad numbrid ajas kokku Javeon Jones, kes panustas võitu 29 punkti, 14 lauapalli, 13 korvisöötu ja 7 vaheltlõiget. Mees, nagu orkester! 24-aastase ameeriklase näitajad nelja mängu keskmisena on 27 punkti, 6,8 lauapalli ja 6 korvisöötu. Keila jaoks imeline leid, iseasi on muidugi, kui kauaks ta meeskonda jääb...

Rapla sakutas kerge üllatusena Tartu Ülikool/Maks&Mooritsat ja ega Taltsil meeskonna kaitseks midagi väga öelda polnud. Kaitse oli auklik kui Šveitsi juust. Tartul on kohal ka uus välismaalane, leedulane Karolis Giedraitis. Talts räägib tausta. Kullamäe kibeles pajatama Pärnu võidust Ventspilsi üle, mida jälgis kohapeal rekordiline publik – 1718 inimest. Uskumatu, aga suvepealinnas on ka talvel päris palju elanikke. Pärnu on pärast peatreeneri vahetust heas hoos, kaheksast liigamängust on võidetud koguni seitse.