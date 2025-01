Jäätantsu juhivad EMil tiitlikaitsjad itaallased

Teisel kohal on Prantsusmaa esindajad Jevgenia Lopareva ja Geoffrey Brissaud, kes kogusid isiklikku rekordit märkivad 82,75 punkti.

„Samm-sammult läksime paremaks. Lootsime, et saame kõrged punktid, sest enda arvates sõitsime puhta kava. Mul on hea meel, et kohtunikele meie esitus meeldis,“ ütles Lopareva pressikonverentsil.