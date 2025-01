Kas Cronimet liiga tabeliseis muutub? Eesti klubid sõidavad Lätti röövretkele

Laupäeval, 1. veebruaril tulevad väljakule Tartu Bigbank ja Võru Barrus Võrkpalliklubi. Kell 16.00 kohtub Bigank Robežsardze/Riiaga ja kell 18.00 mängib Barrus Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikooli meeskonnaga.

Bigbank käis platsil ka kolmapäeval, mil jäädi 2:3 alla Selver x TalTechile. Peatreener Alar Rikberg läheb kohtumisele vastu selge eesmärgiga võit koju tuua.

„Tahame kindlasti võita ning mängime tulemuse peale, hoida ei ole meil praegu midagi ega kedagi. Põhiturniiri lõpp on meil tiheda graafikuga, kus on kolm mängu võõrsil. Tuleb end maksimaalselt kokku võtta ja keskenduda. Riia on hea meeskond, kus kvaliteeti jagub. Ka omavalised mängud on meil sel hooajal 1:1 ja lihte olema ei saa. Lisaks mängime saalis, millest me midagi ei tea, seega peame olema üllatusteks valmis,“ sõnas Rikberg pressiteate vahendusel.

„Mingeid suuri vangerdusi ja erilahendusi mul selles kohtumises plaanis pole, vaid läheme väga selgelt võitu tahtma,“ lisas ta.

Võru Barruse esimene vastane on neist tabelis tagapool, täpsemalt viimasel real. Peatreener Oliver Lüütsepp ütleb, et tabeliseisu osas on neil kindel eesmärk paigas.

„Meil on see eesmärk ammu paigas – nelja seast ei tahaks välja jääda, sest tahame veerandfinaaliks koduväljaku eelist saada. Nädalavahetuse mängud on pikkade bussisõitudega ja eesmärk on, et play-offideks oleksid kõik piisavalt mänguvalmis ja värsked. Ehk et mul tuleb mänguaega targalt jagada ja ei taha koormusega liigselt riskida kellegi osas. Varsti on tulemas mängud, kus ei saa enam midagi tagasi hoida, vaid kõik pisivigastused tuleb ära unustada ja täiega panna. Praegu saame veel natukene koormusega laveerida,“ sõnas juhendaja.

„Aga tuleme praegu kodusaali võidu pealt ja meeskond on heas olekus ning positiivne ja töises meeleolus,“ lisas ta.

Pühapäeval, 2. veebruaril kell 16.00 võõrustab Jekabpilsi Luši Pärnu Võrkpalliklubi ning kell 17.00 kohtuvad Riias sealne Robežsardze/Riia ja Võru Barrus.