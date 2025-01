Politsei uuris Eesti võrkpalli esiliigas peetud võimalikku kokkuleppemängu

„EADSE pöördus meie poole, et Sportradaris läksid tuled n-ö punaseks. Moodustasime alaliidus distsiplinaarkomisjoni ning arutasime EADSE-ga, kuidas edasi minna. Vaatasime üle kõne all oleva mängu, tegime statistikat ja jälgisime ka teisi tol hooajal toimunud mänge. Varasemalt selle klubiga seoses kahtlusi üleval polnud. Ühel hetkel võttis uurimise üle politsei ning tänaseks on asi lõpetatud,“ kommenteeris Eesti võrkpalliliidu spordidirektor Kert Toobal.