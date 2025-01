Karol Metsa koduklubi tõi vigastusest taastuva eestlase positsioonile uue keskkaitsja

„Siebe on vasakujalgne ja tema palkamine annab meile kaitses rohkem võimalusi. Pealegi on tal vajalikke kogemusi, et meid kohe aidata,“ ütles St. Pauli spordidirektor Andreas Bornemann klubi pressiteate vahendusel.

Eelmise nädala lõpus ütles peatreener Blessin, et Metsa taastusravi pole kulgenud nii edukalt kui loodeti. „Tal jääb endiselt jõust puudu. Võib-olla läks ta (taastusravi) alguses liiga ahneks. Peame tegutsema ettevaatlikult. Aga nüüd on tal õige mõtteviis. Ta saab nüüd hästi aru, kuidas lisada nii, et see negatiivset mõju ei avaldaks,“ lausus ta.