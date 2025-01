Seljavalu kiuste võistelnud Tormis Laine oli Schladmingi MK-etapil suurtes raskustes. „MM-iks soovin olla tippvormis“

„Tegin avalaskumisel suure vea ja teadsin seejärel kohe, et minu võistlus on läbi,“ kommenteeris Tormis Laine tänast võistlust suusaliidu vahendusel. „Hea meel on selle üle, et selg oli parem kui eile. Heast seisust olen aga loomulikult veel kaugel. Täna andis tunda aga üleüldine väsimus ning kindlasti on oma mõju ka tugevatel valguvaigistitel.“