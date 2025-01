Tormis Laine sai Kitzbüheli MK-etapil 24. koha. „Ma ei taha jääda kinni iseenda keskpärasusse.“

„Ma ei taha jääda kinni iseenda keskpärasusse. Tahan, et Schladmingus läheks nii, et saan peale võistlust öelda, et olen uhke selle üle, kuidas ma sõitsin,“ ütles Laine, kes lisas, et üleeilsel treeningul oli ta tõeliselt kiire ning just sellist sõitu soovib ta ka võistlustel näidata.